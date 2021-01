LIVE – Monopoli-Juve Stabia 2-2, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) (Di sabato 23 gennaio 2021) La DIRETTA LIVE di Monopoli-Juve Stabia, match valevole per la ventesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021. I padroni di casa dopo aver collezionato tre sconfitte, una vittoria e un pareggio nelle ultime 5 partite si trovano al quindicesimo posto a sei lunghezze dalla Juve Stabia che, dopo la sconfitta contro la Ternana nell’ultimo turno, ha intenzione di rialzare subito la testa. Calcio d’inizio alle ore 15 di sabato 23 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Monopoli– Satalino, Riggio, Bizzotto, Nicoletti, Lombardo, Paolucci, Vassallo, Piccinni, Zambataro, ... Leggi su sportface (Di sabato 23 gennaio 2021) Ladi, match valevole per la ventesima giornata delC di. I padroni di casa dopo aver collezionato tre sconfitte, una vittoria e un pareggio nelle ultime 5 partite si trovano al quindicesimo posto a sei lunghezze dallache, dopo la sconfitta contro la Ternana nell’ultimo turno, ha intenzione di rialzare subito la testa. Calcio d’inizio alle ore 15 di sabato 23 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA– Satalino, Riggio, Bizzotto, Nicoletti, Lombardo, Paolucci, Vassallo, Piccinni, Zambataro, ...

zazoomblog : LIVE – Monopoli-Juve Stabia 0-2 Serie C 2020-2021: girone C (DIRETTA) - #Monopoli-Juve #Stabia #Serie - zazoomblog : LIVE – Monopoli-Juve Stabia Serie C 2020-2021: girone C (DIRETTA) - #Monopoli-Juve #Stabia #Serie - MonopoliCalcio : Buongiorno popolo biancoverde ???? Da oggi al via il girone di ritorno?? ?? 20ª giornata Serie C 2020/21 ??… - piccolokety126 : come cazzo ci sono finito alle tre a guardare una live di monopoli - Calciodiretta24 : Serie C, Monopoli – Juve Stabia: diretta live, risultato in tempo reale -