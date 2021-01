Il Tottenham interessato a Maksimovic, più probabile per giugno (Di sabato 23 gennaio 2021) Nikola Maksimovic sarebbe un obiettivo del Tottenham, secondo Gianluigi Longari di Sportitalia. Più per giugno a parametro zero che per gennaio, anche se Mourinho spera di poterlo mettere quanto prima sotto contratto. Sul difensore però ci sono anche altri club che seguono l’evolversi della situazione. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 23 gennaio 2021) Nikolasarebbe un obiettivo del, secondo Gianluigi Longari di Sportitalia. Più pera parametro zero che per gennaio, anche se Mourinho spera di poterlo mettere quanto prima sotto contratto. Sul difensore però ci sono anche altri club che seguono l’evolversi della situazione. L'articolo ilNapolista.

napolista : Il Tottenham interessato a Maksimovic, più probabile per giugno L’indiscrezione è riportata da Sportitalia: Mourinh… - AndreaInterNews : Dopo la foto dei giardinieri dell'Inter pubblicata da Conte su Instagram, il Tottenham di Mourinho si è interessato… - chiarandreella : RT @it_inter: Qualsiasi minimo sussulto in entrata dipende dal prestito di #Eriksen, necessariamente oneroso: il Tottenham pare interessato… - MarisciaFox : RT @it_inter: Qualsiasi minimo sussulto in entrata dipende dal prestito di #Eriksen, necessariamente oneroso: il Tottenham pare interessato… - it_inter : Qualsiasi minimo sussulto in entrata dipende dal prestito di #Eriksen, necessariamente oneroso: il Tottenham pare i… -