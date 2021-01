Giulia Salemi | prezzo e verità dietro al costosissimo abito Balmain | “Non è suo e adesso è…”

Leggi su biccy

(Di sabato 23 gennaio 2021) Lo scorso lunedì 18 gennaioè apparsa nell’ultima puntata del GF Vip con un bell’di. Il vestito bianco e nero non è di certo passato inosservato e qualcuno ha anche creato dei meme. La giornalista Azzurra Della Penna durante Casa Chi si è fatta delle domande proprio sulla creazione di: “L’altra sera l’ho vista con un vestito pazzesco. Non era alta moda, ma pronto moda, ma comunque costoso e pazzesco. Certe maison di moda fanno storie per dare abiti ad influencer assai più legate alla moda di, quindi non mi è chiaro come l’ha avuto“. A svelare il mistero c’ha pensato Gabriele Parpiglia. Stando a quanto a raccontato l’autore e giornalista, l’costa quasi 2.000€, ma la milanese power (che è stata ...