Gasperini | “Vogliamo stare nel gruppo delle prime | non mettetemi in bocca la parola scudetto”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 23 gennaio 2021) Gian Pieroha parlato così ai microfoni di Sky dopo il successo ai danni del Milan:“Noinel, tra le squadre che lottano per la Champions. Questo credo sia alla nostra portata, per quanto quest’anno le avversarie siano molto più agguerrite perché non sta steccando nessuno e quindi sarà molto più difficile. Questo è il nostro principale obiettivo. Se volete mettermi lainnon ci riuscirete. Noi non possiamo avere l’obbligo di vincere, noi non dobbiamo vincere per forza. I conti li faremo più avanti”. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.