De Magistris | “Problemi sulla distribuzione vaccini | un governo debole non aiuta”

"Esiste un problema vaccini. Ce l'ha detto Arcuri in una lunga videoconferenza con i sindaci metropolitani. Ci ha illustrato il programma di distribuzione dei vaccini nelle varie città italiane. Un programma molto ambizioso, che va sostenuto, ma che è condizionato al rispetto dei tempi da parte delle case produttrici dei vaccini. Il cronoprogramma c'è, ma L'articolo proviene da Inews.it.

Il cronoprogramma sulla distribuzione dei vaccini anticovid nei Comuni c'è, ma è incerto sulle modalità. A dichiararlo è il sindaco di Napoli ...

"Esiste un problema vaccini. Il cronoprogramma c'è ma è con il punto interrogativo perché, pur essendo molto ambizioso, è condizionato al rispetto dei tempi di consegna da parte delle case produttrici ...

Il cronoprogramma sulla distribuzione dei vaccini anticovid nei Comuni c'è, ma è incerto sulle modalità. A dichiararlo è il sindaco di Napoli ..."Esiste un problema vaccini. Il cronoprogramma c'è ma è con il punto interrogativo perché, pur essendo molto ambizioso, è condizionato al rispetto dei tempi di consegna da parte delle case produttrici ...