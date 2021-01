Bergamo e Treviglio, trasferte complicate Imperativo categorico: stop ai flop (Di sabato 23 gennaio 2021) Basket, per Cassa Rurale e Withu esisterebbe l’Imperativo categorico di invertire subito la rotta. A esigerlo i cinque flop di fila dei trevigliesi e addirittura i nove di Bergamo. Ma è il caso di sottolineare il condizionale, in quanto entrambi i quintetti sono attesi domenica 24 gennaio in trasferte sicuramente impegnative. I bancari a Trapani, i cugini a Udine (alle 18 il pronti via delle contese). Leggi su ecodibergamo (Di sabato 23 gennaio 2021) Basket, per Cassa Rurale e Withu esisterebbe l’di invertire subito la rotta. A esigerlo i cinquedi fila dei trevigliesi e addirittura i nove di. Ma è il caso di sottolineare il condizionale, in quanto entrambi i quintetti sono attesi domenica 24 gennaio insicuramente impegnative. I bancari a Trapani, i cugini a Udine (alle 18 il pronti via delle contese).

ArmandoTerminio : RT @bicidiario: La #B117 circola a Bergamo in provincia , trovata in un ragazzo senza link di viaggio con UK . brutta notizia. ht @roberto… - Petartrzz : RT @bicidiario: La #B117 circola a Bergamo in provincia , trovata in un ragazzo senza link di viaggio con UK . brutta notizia. ht @roberto… - svirgola2 : RT @bicidiario: La #B117 circola a Bergamo in provincia , trovata in un ragazzo senza link di viaggio con UK . brutta notizia. ht @roberto… - AimeeValeur : RT @bicidiario: La #B117 circola a Bergamo in provincia , trovata in un ragazzo senza link di viaggio con UK . brutta notizia. ht @roberto… - StefaniaFalone : RT @bicidiario: La #B117 circola a Bergamo in provincia , trovata in un ragazzo senza link di viaggio con UK . brutta notizia. ht @roberto… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo Treviglio Autostrada Bergamo-Treviglio, Tommaso Rocca entra nel Cda. Terzi: «Bando quest’anno» Corriere Bergamo - Corriere della Sera In manette 26enne trovato in possesso di droga: secondo arresto in tre giorni

In casa i carabinieri di Urgnano gli hanno trovato oltre 30 grammi di hashish già suddivisi in dosi: tre giorni fa la Polizia Locale di Spirano e Pognano lo aveva invece sorpreso con hashish e cocaina ...

Sciatore trainato con l’auto, mette sui social le foto: multato il guidatore

Traina uno sciatore lungo i tornanti della Riserva naturale di Vallombrosa, in località Cervo bianco e pubblica le foto sui social.

In casa i carabinieri di Urgnano gli hanno trovato oltre 30 grammi di hashish già suddivisi in dosi: tre giorni fa la Polizia Locale di Spirano e Pognano lo aveva invece sorpreso con hashish e cocaina ...Traina uno sciatore lungo i tornanti della Riserva naturale di Vallombrosa, in località Cervo bianco e pubblica le foto sui social.