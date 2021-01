Beautiful | puntata 23 gennaio 2021 | scintille tra Hope e Thomas

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 23 gennaio 2021) Trama23con una giovane Logan che sarà talmente presa da Douglas da rischiare anche il suo matrimonio con Liam. Shauna tra sogno e realtà Ladioggi 23inizia con Shauna sempre più attratta da Ridge che invece sembra pensare ancora a Brooke. Un triangolo già visto e che sembra ripetersi negli anni della soap americana. Ma non è tutto come sembra, infatti Ridge decide di accompagnare gentilmente Shauna nella dependance. Lei non sembra volere che vada via e lo trattiene ringraziandolo per la festa e per il suo invito, sperando di poter essere inclusa nella lista delle sue amiche speciali. Sappiamo bene che Shauna non desidera solo una amicizia dallo stilista e anche se si comporta da confidente, il suo obiettivo è ...