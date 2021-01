Amici 20 | scintille tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano | Ecco perché

Leggi su 361magazine

(Di sabato 23 gennaio 2021) Le due insegnanti di danza continuano a litigare sul metodo di insegnamentocontinuano a litigare. Il motivo? La ballerina Rosa. Secondo lala ragazza dovrebbe lasciare la scuola, mentre lapensa che abbia delle potenzialità. Intanto però continuano a battibeccarsi sul metodo di insegnamento. Oggi durante la puntata e prima della seconda performance,ha domandato: “A proposito, quando vediamo la tua coreografia? Sono due settimane che la provate. Ah, non è ancora pronta?! Allora forse la tua metodologia non è buona. Sai cosa penso? Io sono cattiva e non funziona, te sei buona e non funziona, probabilmenteè Rosa che non va. Non capisco tutta questa ...