Amici 20 | lite in diretta | “E’ Rosa che non va”

Amici 2020, continua la querelle tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, le due maestre sono ormai ai ferri corti. Lorella Cuccarini a muso duro contro Alessandra Celentano, le due donne non riescono a trovare un punto di incontro in merito alla loro linea didattica. Nonostante la stima reciproca, le due donne non riescono a vedere nello stesso modo il talento di Rosa. La giovane la scorsa settimana ha visto grande difficoltà nell'eseguire la classe della Celentano, in sostituzione della collega a casa con il Covid-19. Lo scorso sabato la Cuccarini ha addirittura tacciato la collega di 'bullismo'.

