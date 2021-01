Zona gialla, andare in macchina con persone non conviventi è possibile: le indicazioni (Di venerdì 22 gennaio 2021) Zona gialla, arancione e rossa, a breve, si spera, anche bianca. Dopo le feste natalizie in Italia è tornata la suddivisione in fasce. Tre colori per tre diversi regimi di restrizioni, con regole diverse in ogni Zona. Il governo, per far fronte alle numerose perplessità relative alla suddivisione, ha rilasciato sul proprio sito le Faq per rispondere alle domande più frequenti. Tra queste ce n’è una che si tracina dall’inizio della pandemia: è possibile andare in macchina con altre persone, anche non conviventi? E in che modo? E’ uno dei quesiti che tornano a far capolino tra i dubbi dei cittadini. Per questo il governo ha dedicato un intero trafiletto alla questione spiegando accuratamente cosa si può fare e in che modo. E’ possibile ... Leggi su italiasera (Di venerdì 22 gennaio 2021), arancione e rossa, a breve, si spera, anche bianca. Dopo le feste natalizie in Italia è tornata la suddivisione in fasce. Tre colori per tre diversi regimi di restrizioni, con regole diverse in ogni. Il governo, per far fronte alle numerose perplessità relative alla suddivisione, ha rilasciato sul proprio sito le Faq per rispondere alle domande più frequenti. Tra queste ce n’è una che si tracina dall’inizio della pandemia: èincon altre, anche non? E in che modo? E’ uno dei quesiti che tornano a far capolino tra i dubbi dei cittadini. Per questo il governo ha dedicato un intero trafiletto alla questione spiegando accuratamente cosa si può fare e in che modo. E’...

