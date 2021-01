«Vieni con me se vuoi vivere»: Schwarzenegger si vaccina citando Terminator – Il video (Di venerdì 22 gennaio 2021) Arnold Schwarzenegger si è vaccinato alla Terminator contro il Coronavirus. Dopo aver ricevuto la dose nella sua auto, al Dodger Stadium di Los Angeles, l’ex governatore della California ha postato un video sui suoi canali social invitando tutti i suoi fan idonei a fare la stessa cosa. Guardandoli dritto negli occhi, ha scandito: «Vieni con me se vuoi vivere», citando la celebre battuta del suo film cult. L’attore ha 73 anni e rientra tra coloro che negli Stati Uniti sono ritenuti soggetti prioritari per la vaccinazione. A ottobre del 2020 è stato operato al cuore per la sostituzione della valvola aortica e in precedenza aveva già dovuto sostituire quella polmonare. Dopo i fatti di Capitol Hill, sfoderando la spada di Conan, ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 gennaio 2021) Arnoldsi èto allacontro il Coronavirus. Dopo aver ricevuto la dose nella sua auto, al Dodger Stadium di Los Angeles, l’ex governatore della California ha postato unsui suoi canali social invitando tutti i suoi fan idonei a fare la stessa cosa. Guardandoli dritto negli occhi, ha scandito: «con me se»,la celebre battuta del suo film cult. L’attore ha 73 anni e rientra tra coloro che negli Stati Uniti sono ritenuti soggetti prioritari per lazione. A ottobre del 2020 è stato operato al cuore per la sostituzione della valvola aortica e in precedenza aveva già dovuto sostituire quella polmonare. Dopo i fatti di Capitol Hill, sfoderando la spada di Conan, ...

