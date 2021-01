Torino, finalmente Baselli: il centrocampista torna in campo dopo l’infortunio (Di venerdì 22 gennaio 2021) Daniele Baselli è tornato in campo dopo un lungo infortunio: prima chance per il centrocampista del Torino sotto la guida tecnica di Davide Nicola Daniele Baselli è tornato in campo dopo sette mesi circa dall’infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il centrocampista del Torino è stato inserito nella partita di esordio di Davide Nicola contro il Benevento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Danieleto inun lungo infortunio: prima chance per ildelsotto la guida tecnica di Davide Nicola Danieleto insette mesi circa dalal legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Ildelè stato inserito nella partita di esordio di Davide Nicola contro il Benevento. Leggi su Calcionews24.com

Daniele Baselli è tornato in campo dopo un lungo infortunio: prima chance per il centrocampista del Torino sotto la guida tecnica di Davide Nicola ...

Benevento-Torino, le formazioni ufficiali: Insigne out. Nicola riparte dal 3-5-2

Sono ufficiali le formazioni di Benevento e Torino, che si affronteranno stasera nel match valido per l'ultima giornata del girone d'andata di Serie A. Inzaghi schiera Tello e Caprari alle spalle di L ...

Sono ufficiali le formazioni di Benevento e Torino, che si affronteranno stasera nel match valido per l'ultima giornata del girone d'andata di Serie A. Inzaghi schiera Tello e Caprari alle spalle di L ...