Siria, missile terra-aria uccide una famiglia

Siria, durante uno scontro con una contra area israeliana un missile terra aria è finito nell'abitazione di una famiglia, uccidendo tutti i membri. Una terribile tragedia si è verificata in Siria. Durante un raid aereo infatti condotto dal alcuni veicoli israeliani, un razzo è finito su un'abitazione uccidendo una famiglia del luogo.

