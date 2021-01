Reynolds Juventus, beffato Paratici: andrà in un altro club di Serie A (Di venerdì 22 gennaio 2021) Reynolds Juventus – C’è una svolta clamorosa per Bryan Reynolds, almeno nella trattativa con il Dallas. Come raccolto da Calciomercato.it, la Roma è arrivata a un’offerta di 7 milioni di euro per il terzino. Si parla di circa mezzo milione in più rispetto alla proposta di Juventus e Benevento. Nell’ultimo weekend c’erano stati dei nuovi contatti sull’asse Trigoria-Dallas che hanno portato ad alzare l’asticella. Reynolds Juventus, beffa per Paratici: Roma in pole I giallorossi hanno fatto lo scatto decisivo e secondo quanto riporta Sky Sport per lunedì prossimo è prevista la chiusura definitiva dell’affare: prestito con obbligo di riscatto per un totale di poco più di 7 milioni di euro. Juve e Benevento, che avrebbero dovuto portarlo in sinergia in Italia, beffate ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 22 gennaio 2021)– C’è una svolta clamorosa per Bryan, almeno nella trattativa con il Dallas. Come raccolto da Calciomercato.it, la Roma è arrivata a un’offerta di 7 milioni di euro per il terzino. Si parla di circa mezzo milione in più rispetto alla proposta die Benevento. Nell’ultimo weekend c’erano stati dei nuovi contatti sull’asse Trigoria-Dallas che hanno portato ad alzare l’asticella., beffa per: Roma in pole I giallorossi hanno fatto lo scatto decisivo e secondo quanto riporta Sky Sport per lunedì prossimo è prevista la chiusura definitiva dell’affare: prestito con obbligo di riscatto per un totale di poco più di 7 milioni di euro. Juve e Benevento, che avrebbero dovuto portarlo in sinergia in Italia, beffate ...

