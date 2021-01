Povero | Il Segreto!

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Segreto Il Segreto è ormai diventato un altro: scoprire quando andrà in onda l’ultima puntata. Tra continui stravolgimenti di palinsesto, Canale 5 non dà proprio pace alla telenovela iberica. Dato l’approdo di Daydreamer – Le Ali del Sogno in daytime, le storie di Puente Viejo andranno infatti in onda soltanto la domenica pomeriggio (alle 14.20), cosa che ovviamente farà slittare l’addio a 21 episodi dalla conclusione. Una fine indegna per una soap che, negli anni, ha garantito grossi ascolti (e benefici in termini economici) alla rete ammiraglia Mediaset. L’irrispettosa scelta di Canale 5 Da fiore all’occhiello di Canale 5, poiché capace di superare nei suoi primi anni di trasmissione il 30% di share in daytime e picchi vicino ai 5 milioni di telespettatori in prime time, El Secreto De Puente Viejo ha cominciato gradualmente a perdere appeal, fino ad assestarsi su valori ...