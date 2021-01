Non è vero che gli uomini sono tutti uguali (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ammetto di esserci cascata anche io in quella trappola, in quel luogo comune che afferma che gli uomini sono tutti uguali. E come poteva essere altrimenti? Ho vissuto una storia d’amore durata dieci anni che ha minato il mio benessere psicofisico, ho avuto al mio fianco un uomo che mi ha sempre mentito, trasformando quelle piccole e innocue iniziali bugie in un tradimento devastante. Ho conosciuto l’uomo che ha messo al primo posto i suoi bisogni, le sue esigenze e i suoi sentimenti calpestando i miei. Un egoista a tutto tondo che faceva promesse che non riusciva a mantenere e parlava di amore senza comprenderne il vero significato. Poi l’ho capito che quella sbagliata non ero io e che a volte è semplicemente questione di prospettive e allineamento. Ma come potevo immaginare che lì fuori esistessero ... Leggi su dilei (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ammetto di esserci cascata anche io in quella trappola, in quel luogo comune che afferma che gli. E come poteva essere altrimenti? Ho vissuto una storia d’amore durata dieci anni che ha minato il mio benessere psicofisico, ho avuto al mio fianco un uomo che mi ha sempre mentito, trasformando quelle piccole e innocue iniziali bugie in un tradimento devastante. Ho conosciuto l’uomo che ha messo al primo posto i suoi bisogni, le sue esigenze e i suoi sentimenti calpestando i miei. Un egoista a tutto tondo che faceva promesse che non riusciva a mantenere e parlava di amore senza comprenderne ilsignificato. Poi l’ho capito che quella sbagliata non ero io e che a volte è semplicemente questione di prospettive e allineamento. Ma come potevo immaginare che lì fuori esistessero ...

