Napoli | organizzata per domani la manifestazione delle guide turistiche

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ledihanno aderito ai sit-in che si terranno in diverse città di Italia per accendere i riflettori sulla condizione di difficoltà che vive la categoria. L’appuntamento è davanti al Mann per23 gennaio alle ore 10. “Lee gli accompagnatori turistici – spiega Giovanni Tramparulo, esponente della Federazione nazionale lavoratori turismo e terziario (Salpi-Fenalt) – in moli casi non hanno nemmeno beneficiato dei ristori che sono stati stabiliti e assegnati dal Governo in virtù dei codici Ateco dimenticando che queste figure spesso non sono associate agli Ateco perché in regimi diversi“. Come riportato dall’Ansa, il sindacato chiede pertanto che i ristori siano assegnati “come avvenuto in Francia e in Germania in ...