Mercato San Severino | differenziare correttamente carta e cartone | via alla campagna di comunicazione

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Si.Eco fa del Comune del salernitano un laboratorio a cielo aperto per un nuovo modo di intendere il riciclo, basato su gamification, sensibilizzazione e coinvolgimento della società civile Trasformare il riciclo dellain un gioco a punti, attraverso un’app che premia quantità e qualità della raccolta; campagne di sensibilizzazione digital (e non) che fanno leva sui nuovi linguaggi; il coinvolgimento di scuole, condomini, esercizi commerciali, associazioni di volontariato e istituzioni:Sansi appresta a diventare un vero e proprio laboratorio a cielo aperto per imparare a. L’amministrazione del Comune in provincia di Salerno ha infatti accolto il progetto che SI.ECO S.p.A., azienda che opera nel campo ...