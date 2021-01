LIVE Biathlon | 20 km Anterselva in DIRETTA | Loginov davanti a sorpresa! Hofer in lotta per la top ten

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.13: Doppio errore di Peiffer all’ultimo poligono, poteva andare in testa, è staccatissimo, non sbaglia Giacomel al terzo poligono e risale 14.10: Nessun errore per Bionaz al primo poligono, due errori per Bjoentegaard al secondo poligono. Al traguardo per ora Rees, Finello, Desthieux, Bormolini ultimo con 5’49” di ritardo 14.09: Un errore per Fillon Maillet al terzo poligono, è quarto a 29?, Christiansen non sbaglia ed è in testa dopo due poligoni con 2? di vantaggio su Christiansen 14.08: Fuori dal podio J. Boe che chiude con due errori in piedi.in testa, J. Boe a 2?20 dal russo 14.07: Un errore per Femling al terzo poligono,non sbaglia, cade e spezza il bastoncino. Ha un grande vantaggio 14.06: Doppio errore per T. Boe che è terzo a 1 minuto da Eder, un ...