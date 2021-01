La solitudine di Virginia Raggi (parte 2) (Di venerdì 22 gennaio 2021) E’ notizia freschissima: il vicesindaco Luca Bergamo è stato defenestrato. Dalle notizie stampa (https://roma.repubblica.it/…/roma Raggi scarica…/…) sembra che Bergamo abbia rifiutato l’invito a dimettersi sua sponte rivoltole dallo staff del sindaco di Roma. E ci mancherebbe: fra gli assessori o ex assessori che sono transitati nella giunta Raggiana, Bergamo appartiene certamente a quell’area più “colta” e meno ruspante cui possiamo ascrivere ad esempio l’urbanista Paolo Berdini. Con una storia professionale nell’informatica prima (Systema, gruppo Olivetti), Bergamo ha un passato politico di area riformista e una esperienza nel settore della produzione culturale prima con la giunta Rutelli e poi con la ministra Melandri. Ha diretto moltissime iniziative culturali a Roma (Enzimi, la Biennale dei Giovani Artisti), è stato il primo direttore ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 22 gennaio 2021) E’ notizia freschissima: il vicesindaco Luca Bergamo è stato defenestrato. Dalle notizie stampa (https://roma.repubblica.it/…/romascarica…/…) sembra che Bergamo abbia rifiutato l’invito a dimettersi sua sponte rivoltole dallo staff del sindaco di Roma. E ci mancherebbe: fra gli assessori o ex assessori che sono transitati nella giuntaana, Bergamo appartiene certamente a quell’area più “colta” e meno ruspante cui possiamo ascrivere ad esempio l’urbanista Paolo Berdini. Con una storia professionale nell’informatica prima (Systema, gruppo Olivetti), Bergamo ha un passato politico di area riformista e una esperienza nel settore della produzione culturale prima con la giunta Rutelli e poi con la ministra Melandri. Ha diretto moltissime iniziative culturali a Roma (Enzimi, la Biennale dei Giovani Artisti), è stato il primo direttore ...

