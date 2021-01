I partner sì ma i fidanzati no | Conte cambia ancora le regole

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Valentina Dardari Ecco le deroghe per raggiungere le abitazioni in altre regioni. Iche abitano in regioni diverse non possono incontarsi, coniugi e conviventi invece sì Proviamo a fare un po’ di chiarezza su cosa si può e non si può fare in fatto di ricongiungimenti e spostamenti nelle seconde case, di proprietà o in affitto. Si possono raggiungere le seconde case in un'altra regione? Nelle Faq presenti sul sito del governo viene chiarito chi può spostarsi nelle seconde case anche se queste si trovano in una regione diversa da quella in cui si risiede. E non importa il colore, neanche se è sita in zona rossa o arancione. Importante è avere con sé l’atto di proprietà o di affitto. Quest’ultimo dovrà però essere antecedente al 14 gennaio, giorno in cui è entrato in vigore il nuovo Dpcm. In caso contrario si dovrà aspettare almeno fino al 15 ...