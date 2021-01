Ex Ilva, Arcuri: a febbraio prima fase ingresso dello Stato nel capitale (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – A febbraio lo Stato italiano farà il suo primo ingresso nel capitale di Ancelor Mittal Italia. L’annuncio è arrivato dall’amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, parlando a margine della commemorazione per il 42esimo anniversario dell’assassinio dell’operaio e sindacalista Guido Rossa nello stabilimento dell’azienda dell’acciaio a Genova. “Abbiamo fatto un faticoso e, alla fine, proficuo negoziato che si è concluso. Stiamo aspettando l’autorizzazione dell’Antitrust europea, pensiamo che arriverà in pochissime settimane e a febbraio si realizzerà la prima fase dell’ingresso dello Stato nel capitale”, ha detto Arcuri. Alla commemorazione ha ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – Aloitaliano farà il suo primoneldi Ancelor Mittal Italia. L’annuncio è arrivato dall’amministratore delegato di Invitalia, Domenico, parlando a margine della commemorazione per il 42esimo anniversario dell’assassinio dell’operaio e sindacalista Guido Rossa nello stabilimento dell’azienda dell’acciaio a Genova. “Abbiamo fatto un faticoso e, alla fine, proficuo negoziato che si è concluso. Stiamo aspettando l’autorizzazione dell’Antitrust europea, pensiamo che arriverà in pochissime settimane e asi realizzerà ladell’nel”, ha detto. Alla commemorazione ha ...

