Due donne a capo dello spaccio di droga sull’asse Basilicata-Puglia

(Di venerdì 22 gennaio 2021) POTENZA – Un’asse tra la malavita lucana e quella pugliese con un obiettivo unico, la droga, e che vedeva due donne in cabina di regia e minorenni utilizzati per lo spaccio. L’inchiesta portata avanti dalle Direzioni distrettuali antimafia di Potenza e Bari ha alzato il velo su due distinti gruppi criminali che trafficavano in cocaina, hashish e marijuana dalle basi operative di Irsina (Matera) e Gravina di Puglia (Bari). In carcere sono finite sette persone, mentre un decreto di fermo riguarda altri 21 indagati.