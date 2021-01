Discesa Kitzbuhel | sci alpino | startlist di oggi | orario | tv | programma

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Signore e signori ci siamo, si alza il sipario sul fine settimana più atteso della Coppa del Mondo di sci2020-2021. Entra in scena l’Hahnenkamm, tutto è pronto sulla mitologica pista Streif. Siamo a(Austria) il tempio della. E, per nostra fortuna, quest’anno vivremo ben tre prove veloci sulle nevi austriache. Si inizieràalle ore 11.30 con la prima(quella che va a recuperare quella che non si è potuta disputare la scorsa settimana a Wengen) quindi domani sempre alle ore 11.30 si replicherà con laufficiale di Kitz, mentre domenica ilsi concluderà con il superG delle ore 10.20. Chi sarà il “Re” della Streif? Il nostro Dominik Paris vuole il quinto successo della sua carriera, per entrare ancor più nella ...