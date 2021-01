«Cattive stelle» | la rinascita di Francesca Michielin con Vasco Brondi

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Francesca Michielin non ha scelto gennaio per caso. «Mi piaceva l’idea di poter fare uscire un nuovo brano nel primo mese dell’anno, come a voler partire per un viaggio con una valigia leggera», ha spiegato l’artista, che la propria passione per le stelle ha messo in un testo evocativo, il cui arrangiamento, scarno ed elegante, è compensato da una profondità emotiva tra le più complesse.