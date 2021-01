Bollette luce e gas | maxi multa a Eni | Enel e Sel Il caso

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 22 gennaio 2021) La notizia è fresca e di un certo rilievo: infatti, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato diversi fornitori di gas eper una cifra totale pari a 12,5 milioni di euro. Più nel dettaglio, le multe corrispondono a 5 milioni per Eni gas e, 4 milioni perEnergia e 3,5 milioni per Sen – Servizio elettrico nazionale. Segui Termometro Politico su Google News Il perchè del pesante provvedimento, in materia die gas, va rintracciato nel rigetto, da parte delle società appena citate, delle istanze di prescrizione presentate dai privati consumatori, per i mancati pagamenti a causa della fatturazione tardiva dei consumie gas. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più sulla risoluzione del contratto, come ...