Benevento | stretta per Eder | l’attaccante può tornare in Serie A

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Ilrinuncia a Fernando Llorente e prova a chiudere peritalo-brasiliano è in uscita dallo Jiangsu Suning Ilha rinunciato a Fernando Llorente, ormai diretto all’Udinese, e prova a chiudere per. Come riportato da Sky Sport,italo-brasiliano è in uscita dallo Jiangsu Suning e potrebbeinA per vestire la maglia giallorossa. Leggi su Calcionews24.com