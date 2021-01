(Di venerdì 22 gennaio 2021) Nel pomeriggio di giovedì, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Roggia di Mezzo a Montorso Vicentino per il principio d'incendio di un. I pompieri arrivati da Arzignano, hanno ...

ilbassanese : Autoarticolato in fiamme: illeso il conducente -

Ultime Notizie dalla rete : Autoarticolato fiamme

VicenzaToday

Nel pomeriggio di ieri, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Roggia di Mezzo a Montorso Vicentino per il principio d’incendio di un autoarticolato. I pompieri arrivati da Arzignano, hanno spent ...CIVITAVECCHIA - nei giorni scorsi la Guardia di finanza e l’agenzia delle Dogane hanno intercettato un cittadino spagnolo a bordo di un autoarticolato giunto in Italia a bordo della nave proveniente d ...