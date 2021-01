Anche in Romania i populisti entrano in parlamento

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Teorie del complotto. Nazionalismo. Insofferenza per la democrazia. Il partito Aur, entrato nelromeno a dicembre, è un ibrido ideologico che non può essere etichettato come fascista o nostalgico del comunismo di Ceau?escu. Leggi

ElPasa : @matteosalvinimi @BrunoVespa @RaiPortaaPorta @matteosalvinimi. Mancava solo di occupare TV Romania per essere prese… - mbolognetti : Censura @youtube - Anche Michele Romania segnala blocco del video censurato da Youtube. Si è beccato un avviso. Gr… - mbolognetti : Censura @youtube - Anche Michele Romania segnala blocco del video censurato da Youtube. Si è beccato un avviso. Gr… - mbolognetti : Censura @youtube - Anche Michele Romania segnala blocco del video censurato da Youtube. Si è beccato un avviso. Gr… - NewsHammer9 : @OrnellaLaviano @TgLa7 Concordo. Sono gli stessi motivi che spingono molti immigrati da Polonia, Romania, Balcani e… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Romania

Teorie del complotto. Nazionalismo. Insofferenza per la democrazia. Il partito Aur, entrato nel parlamento romeno a dicembre, è un ibrido ideologico che non può essere etichettato come fascista o nost ...Erano rinchiusi da due giorni, infreddoliti e affamati, nel rimorchio di un tir partito dalla Romania e diretto in Francia. Sette ragazzi tra i 12 e i 17 anni sono stati scoperti dalla polizia stradal ...