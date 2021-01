Anche i Mastella mollano Conte Clemente dice no alla relazione di Bonafede” | incerta la moglie

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Sembra di ieri quella scena in cui Sandra Lonardo, dagli scranni del Senato, teleguidata dal maritoda Ceppaloni, si esibiva in un’arringa in difesa del governoe in un attacco inusitato a Giorgia Meloni, colpevole di non si sa bene cosa, forse di esistere. Nel frattempo, la maggioranza rabberciata al Senato è alle prese con il tentativo di far rientrare Renzi all’ovile, per non cadere, e di reclutare altri peones, altrimenti autodefinitesi “costruttori”. E dietro l’angolo c’è un voto decisivo, quello di mercoledìCamera e al Senato sulladel ministrosulla giustizia, su cui i renziani minacciano di “incastrare”alle dimissioni con un no e su cuis minacciano di non ...