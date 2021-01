Agroalimentare, Recovery: parti sociali presentano proposte a Conte (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – Dall’Agroalimentare milione di posti di lavoro entro i prossimi 10 anni con una decisa svolta dell’agricoltura verso la transizione ecologica e il digitale, progetti in partnership pubblico-privato, e ancora, la necessità di riconoscere pienamente la centralità dell’agricoltura, che sostiene le richieste di cibo assicurando i bisogni primari del Paese e contribuisce alla tenuta socio-economica e ambientale dei territori. Queste, in sintesi, le richieste avanzate da Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Copagri e Alleanza per le Cooperative nel corso dell’incontro a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte, al quale hanno preso parte anche i ministri Patuanelli e Catalfo, sul Recovery Plan che destina all’agricoltura 2,5 miliardi di euro, in seguito all’aumento varato nei giorni scorsi rispetto alla prima bozza del ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – Dall’milione di posti di lavoro entro i prossimi 10 anni con una decisa svolta dell’agricoltura verso la transizione ecologica e il digitale, progetti in partnership pubblico-privato, e ancora, la necessità di riconoscere pienamente la centralità dell’agricoltura, che sostiene le richieste di cibo assicurando i bisogni primari del Paese e contribuisce alla tenuta socio-economica e ambientale dei territori. Queste, in sintesi, le richieste avanzate da Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Copagri e Alleanza per le Cooperative nel corso dell’incontro a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe, al quale hanno preso parte anche i ministri Patuanelli e Catalfo, sulPlan che destina all’agricoltura 2,5 miliardi di euro, in seguito all’aumento varato nei giorni scorsi rispetto alla prima bozza del ...

Coldiretti punta su crescita sostenibile del Paese, Alleanza Coop chiede partnership pubblico-privato. Da CIA l'appello affinché il piano abbia "un'anima agricola"

