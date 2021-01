Acqua, ENEA brevetta contatore intelligente per monitorare i consumi idrici in casa (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – Fornire al consumatore informazioni dettagliate sui propri consumi idrici in casa per individuare eventuali malfunzionamenti e consentire un possibile risparmio. È questo l’obiettivo di Idro Smart Meter, il nuovo contatore intelligente brevettato da ENEA per integrare in una Smart Home anche i dati sull’Acqua, oltre a quelli su elettricità e gas. “Da alcuni anni si parla di smart meter, ovvero contatori intelligenti, riferendosi in genere ai contatori dell’energia elettrica e del gas, meno a quelli idrici. L’utilizzo dell’Idro Smart Meter – afferma Sabrina Romano, ricercatrice ENEA del Laboratorio Smart Cities and Communities – è in effetti facilmente integrabile in una Smart Home, provvedendo così ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – Fornire al consumatore informazioni dettagliate sui propriinper individuare eventuali malfunzionamenti e consentire un possibile risparmio. È questo l’obiettivo di Idro Smart Meter, il nuovoto daper integrare in una Smart Home anche i dati sull’, oltre a quelli su elettricità e gas. “Da alcuni anni si parla di smart meter, ovvero contatori intelligenti, riferendosi in genere ai contatori dell’energia elettrica e del gas, meno a quelli. L’utilizzo dell’Idro Smart Meter – afferma Sabrina Romano, ricercatricedel Laboratorio Smart Cities and Communities – è in effetti facilmente integrabile in una Smart Home, provvedendo così ...

comunica_rp : Enea accelera sulla smart home: ecco il contatore intelligente per l’acqua - StartComNews : Enea accelera sulla smart home: ecco il contatore intelligente per l’acqua - ENEAOfficial : ENEA ha brevettato il nuovo contatore intelligente Idro Smart Meter, per monitorare i consumi d'acqua in casa. - PrimaCommunica2 : Enea brevetta il nuovo contatore intelligente Idro Smart Meter, per monitorare i consumi d’acqua in casa - Michele2125 : RT @EcoCircolareCom: Da @ENEAOfficial arriva un brevetto che promette di produrre #idrogeno e ossigeno con la decomposizione termica dell’a… -

Ultime Notizie dalla rete : Acqua ENEA Acqua, ENEA brevetta contatore intelligente per monitorare i consumi idrici in casa QuiFinanza Acqua, ENEA brevetta contatore intelligente per monitorare i consumi idrici in casa

(Teleborsa) – Fornire al consumatore informazioni dettagliate sui propri consumi idrici in casa per individuare eventuali malfunzionamenti e consentire un possibile risparmio. È questo ...

el 2020 abbiamo imparato che avventurarsi in previsioni è inutile e deludente.

el 2020 abbiamo imparato che avventurarsi in previsioni è inutile e deludente. Avevamo pensato che il nucleare fosse destinato a ridurre gradualmente la sua importanza nella produzione di ...

(Teleborsa) – Fornire al consumatore informazioni dettagliate sui propri consumi idrici in casa per individuare eventuali malfunzionamenti e consentire un possibile risparmio. È questo ...el 2020 abbiamo imparato che avventurarsi in previsioni è inutile e deludente. Avevamo pensato che il nucleare fosse destinato a ridurre gradualmente la sua importanza nella produzione di ...