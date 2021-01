A Roma si fa la fila anche da morti: bare in lista di attesa (Di venerdì 22 gennaio 2021) Troppi morti dicono a Roma, più dei previsti, e così si inceppa la macchina delle cremazioni. 1200 bare in lista di attesa. A Roma si fa la fila per tutto: alle Poste, ai supermercati, nelle Asl e chi più ne ha più ne metta. Ma fare la fila anche da morti diventa grottesco. Il covid ha provocato più decessi del previsto e la macchina delle cremazioni è saltata. Salta tutto troppo in fretta nella Capitale. Ci sono circa 1200 salme in attesa di essere cremate. E di conseguenza le famiglie che aspettano una degna sepoltura per il loro caro. Due depositi per circa 6 milioni di abitanti. Uno al cimitero Flaminio e uno al Verano: sono al completo, non c’è più posto per nessuno. Sembra che ... Leggi su chenews (Di venerdì 22 gennaio 2021) Troppidicono a, più dei previsti, e così si inceppa la macchina delle cremazioni. 1200indi. Asi fa laper tutto: alle Poste, ai supermercati, nelle Asl e chi più ne ha più ne metta. Ma fare ladadiventa grottesco. Il covid ha provocato più decessi del previsto e la macchina delle cremazioni è saltata. Salta tutto troppo in fretta nella Capitale. Ci sono circa 1200 salme indi essere cremate. E di conseguenza le famiglie che aspettano una degna sepoltura per il loro caro. Due depositi per circa 6 milioni di abitanti. Uno al cimitero Flaminio e uno al Verano: sono al completo, non c’è più posto per nessuno. Sembra che ...

