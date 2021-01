13 anni fa l’addio a Heath Ledger | i misteri sulla morte | l’insonnia | Joker

Leggi su dilei

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Tredici, è questo il tempo trascorso dal, leggenda del cinema. La sua, avvenuta a causa di un mix di farmaci, continua a essere avvolta ancora da, legati anche al suo ruolo più famoso, quello di, e alla lotta controche lo tormentava da tempo. Era il 22 gennaio 2008 quandovenne trovato morto nel suo appartamento di New York. All’epoca era all’apice della sua carriera. A soli 28aveva già regalato al cinema diversi ruoli cult, come quello di Ennis Del Mar, cowboy innamorato e tormentato in I segreti di Brokeback Mountain di Ang Lee, in cui aveva incontrato il grande amore della sua vita, Michelle Williams, e Robbie Clark in Io ...