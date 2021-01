Ufficiale: risoluzione consensuale per Pelliccia con il Bisceglie (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’AS Bisceglie SRL comunica che in data odierna è avvenuta la risoluzione consensuale con il difensore Salvatore Pelliccia. Nato a Napoli il 23 gennaio 2000 Pelliccia, nella stagione corrente, ha collezionato 12 presenze. Il sodalizio nerazzurro ringrazia il giocatore per l’impegno, la professionalità e la dedizione in questo primo segmento di stagione, augurandogli un futuro roseo di soddisfazioni. Foto: Logo Bisceglie L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’ASSRL comunica che in data odierna è avvenuta lacon il difensore Salvatore. Nato a Napoli il 23 gennaio 2000, nella stagione corrente, ha collezionato 12 presenze. Il sodalizio nerazzurro ringrazia il giocatore per l’impegno, la professionalità e la dedizione in questo primo segmento di stagione, augurandogli un futuro roseo di soddisfazioni. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

CalcioWebPuglia : Ufficiale: Bisceglie, risoluzione consensuale con Salvatore Pelliccia - NewsTuttoC : UFFICIALE - Bisceglie, risoluzione consensuale con Salvatore Pelliccia - infoitsport : UFFICIALE: Arsenal, arriva la risoluzione contrattuale per Papastathopoulos - Calciom47619233 : #Arsenal ufficiale la risoluzione del contratto per #Sokratis. Diverse squadre in #SerieA come #Genoa e #Parma interessate a lui - NewsTuttoC : UFFICIALE - Monopoli, risoluzione consensuale con Santoro -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale risoluzione Ufficiale: risoluzione consensuale per Pelliccia con il Bisceglie alfredopedulla.com RIDE 4 disponibile da oggi per PS5 e Xbox Series X/S

Milestone sgomma su Xbox Series X/S e PS5 a partire da oggi grazie al debutto ufficiale di Ride 4, l'ultimo capitolo del popolare racing.

vivo X60 Pro Plus ufficiale: ha tutto, al top | Prezzi Cina

Alla presentazione di X60 e X60 Pro, vivo ha dato appuntamento alla fine di gennaio per il completamento della serie. All'appello mancava infatti X60 Pro Plus, il top gamma basato sulla piattaforma mo ...

Milestone sgomma su Xbox Series X/S e PS5 a partire da oggi grazie al debutto ufficiale di Ride 4, l'ultimo capitolo del popolare racing.Alla presentazione di X60 e X60 Pro, vivo ha dato appuntamento alla fine di gennaio per il completamento della serie. All'appello mancava infatti X60 Pro Plus, il top gamma basato sulla piattaforma mo ...