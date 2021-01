Traghettatore o profilo internazionale | le due nuove ipotesi per la Roma

Ultime Notizie dalla rete : Traghettatore profilo

SerieANews

– Il capitolo allenatore per il momento è rimandato: resterà Fonseca. Per questo la società giallorossa studia delle alternative come Mazzarri traghettatore per sei mesi (piace a De Sanctis) oppure Sa ...In caso di esonero di Fonseca la nuova proprietà Visionati dalla Roma in caso di esonero diversi profili, ma come sottolineato da l’ANSA, c’è anche il nome di Walter Mazzarri come traghettatore o come ...