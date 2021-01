Sinner, che consacrazione: ad Adelaide in campo con Nadal e Djokovic (Di giovedì 21 gennaio 2021) Novak Djokovic, Rafa Nadal, Dominic Thiem e... Jannik Sinner. Il 19enne talento altoatesino, sarà tra i protagonisti dell'esibizione che si giocherà ad Adelaide il 29 gennaio, nell'immediata vigilia ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 21 gennaio 2021) Novak, Rafa, Dominic Thiem e... Jannik. Il 19enne talento altoatesino, sarà tra i protagonisti dell'esibizione che si giocherà adil 29 gennaio, nell'immediata vigilia ...

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: .@Janniksin che consacrazione: ad #Adelaide in campo con @rafanadal e @djokernole - Gazzetta_it : .@Janniksin che consacrazione: ad #Adelaide in campo con @rafanadal e @djokernole - sinner_unko : RT @Maledignola: Penso che Sesshomaru sia un cane di razza pastore maremmano abruzzese, sia come aspetto che come carattere....hanno un bel… - Ilsuperbo89 : Forza Muso mio. Il momento è questo,se c'è delusione è perché il talento è cristallino e ci sono aspettative,e vist… - Sebastiano73 : @WeAreTennisITA Veramente non so più cosa pensare di questo giocatore. Dopo l'atp Sardo ha iniziato a perdere con t… -