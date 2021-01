Se vuole andare avanti, il Governo deve avere più ambizioni (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sono giornate complicatissime per il Governo Conte. Lo spettacolo che è andato in onda in occasione della fiducia al Senato non ha giovato, e molto insistenti sembrano essere i tentativi del presidente del Consiglio e del suo entourage di “rafforzare” la maggioranza parlamentare. L’obiettivo in sé (reso obbligato dalla grave scelta di Italia Viva) non si discute, tuttavia si può tentare di raggiungerlo in vari modi, tra loro molto molto diversi. Una strada è quella di realizzare accordi di piccolo cabotaggio (più o meno ammantati di autorevolezza) con questo o quel singolo parlamentare. La pratica, si è costretti a ricordarlo, ha sempre portato male al nostro Paese e malissimo a chi non intende consegnarsi nelle mani della destra. L’altra strada, di cui credo si avverta un enorme bisogno, è quella costituita dal tentativo di alzare il livello innanzitutto delle ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sono giornate complicatissime per ilConte. Lo spettacolo che è andato in onda in occasione della fiducia al Senato non ha giovato, e molto insistenti sembrano essere i tentativi del presidente del Consiglio e del suo entourage di “rafforzare” la maggioranza parlamentare. L’obiettivo in sé (reso obbligato dalla grave scelta di Italia Viva) non si discute, tuttavia si può tentare di raggiungerlo in vari modi, tra loro molto molto diversi. Una strada è quella di realizzare accordi di piccolo cabotaggio (più o meno ammantati di autorevolezza) con questo o quel singolo parlamentare. La pratica, si è costretti a ricordarlo, ha sempre portato male al nostro Paese e malissimo a chi non intende consegnarsi nelle mani della destra. L’altra strada, di cui credo si avverta un enorme bisogno, è quella costituita dal tentativo di alzare il livello innanzitutto delle ...

