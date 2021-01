"Non potevo farlo". Lo straziante sfogo di Gemma Galgani dopo il 71esimo compleanno (Di giovedì 21 gennaio 2021) Vulcanica, estroversa, aggressiva. Ma anche debole. Si parla di Gemma Galgani, per certo la dama più discussa di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Negli ultimi giorni, la torinese ha dovuto ingoiare l'ultima delusione amorosa, alla bellezza di 71 anni, che ha compiuto soltanto due giorni fa. E per l'occasione è stata sommersa da messaggi di affetto e di auguri. Parole che hanno toccato dritte al cuore, tanto che Gemma Galgani ha voluto rispondere su Instagram a tutti quelli che le hanno scritto: "dopo un anno difficile come quello appena trascorso, non avevo entusiasmo sufficiente per apprezzare". Uno sfogo, arrivato un paio di giorni dopo la ricorrenza. La Galgani fa sapere di aver letto tutti i messaggi e aggiunge: ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Vulcanica, estroversa, aggressiva. Ma anche debole. Si parla di, per certo la dama più discussa di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Negli ultimi giorni, la torinese ha dovuto ingoiare l'ultima delusione amorosa, alla bellezza di 71 anni, che ha compiuto soltanto due giorni fa. E per l'occasione è stata sommersa da messaggi di affetto e di auguri. Parole che hanno toccato dritte al cuore, tanto cheha voluto rispondere su Instagram a tutti quelli che le hanno scritto: "un anno difficile come quello appena trascorso, non avevo entusiasmo sufficiente per apprezzare". Uno, arrivato un paio di giornila ricorrenza. Lafa sapere di aver letto tutti i messaggi e aggiunge: ...

hostfun1 : Questo studente universitario di 20 anni fidanzato con una ragazza che non gli dà il culo, ha visto il mio profilo… - sbronzodiriace_ : Parlo da persona che ha sempre comprato nei fast fashion ma non ho mai preso maglioni che partono dai 70€ ?? in su,… - frenktitasone : RT @giomascolo81: @SpudFNVPN @sscnapoli Da milanista lo amavo come uomo. Come allenatore onestamente non ne potevo più... lui, la gamba fri… - swimmerpg : @IlMici8 TANTO SO POCHI :PPPP Non potevo esimermi ahah - EatingMomoring : Buonasera personcine belle! ???? Non potevo non entrare un attimino per spammare a tutti il capolavoro che è la mia… -

Ultime Notizie dalla rete : Non potevo Ascoli Calcio, Simeri: “Non potevo rifiutare chiamata Polito. Posso agire da prima e seconda punta” picenotime COMITATO CENTRO STORICO CHIEDE MAGGIOR CONTROLLO SU SOSTA E PASS. ATTIVARE TELECAMERE

Il Comitato di Quartiere Centro storico ha inviato una richiesta al Comune di Benevento con la quale sollecita di intraprendere, con urgenza, tutte le operazioni necessarie a rendere concreto il contr ...

qualcuno di voi è stato a dubai al concerto dei kiss?

Spread BTP-Bund in lieve aumento, alle 12.30 circa avanza dello 0,18% circa a quota 114 punti base. L'ultima crisi politica che si è abbattuta in Italia non ha provocato grandi … UniCredit: l'imperati ...

Il Comitato di Quartiere Centro storico ha inviato una richiesta al Comune di Benevento con la quale sollecita di intraprendere, con urgenza, tutte le operazioni necessarie a rendere concreto il contr ...Spread BTP-Bund in lieve aumento, alle 12.30 circa avanza dello 0,18% circa a quota 114 punti base. L'ultima crisi politica che si è abbattuta in Italia non ha provocato grandi … UniCredit: l'imperati ...