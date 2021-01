No Tav, Dana e Fabiola in sciopero della fame in carcere (Di giovedì 21 gennaio 2021) Da questa mattina Dana Lauriola, portavoce dei No Tav, è in sciopero della fame in carcere. Assieme a lei anche altre due detenute, per protestare contro la “grave situazione che stanno vivendo all’interno del carcere delle Vallette”. Come riportano i canali del movimento No Tav alla base della protesta vi è “la diminuzione delle ore di colloquio previste per legge, anche in videochiamata; le sei ore che ogni detenuta ha a disposizione per legge per effettuare colloqui in presenza che, sospesi per via della pandemia Covid-19, sono stati sostituiti da video chiamate che però non mantengono mai il monte ore settimanale complessivo, ma al contrario lo diminuiscono se non direttamente dimezzato”. I No Tav osservano anche come “dal momento in cui il ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 21 gennaio 2021) Da questa mattinaLauriola, portavoce dei No Tav, è inin. Assieme a lei anche altre due detenute, per protestare contro la “grave situazione che stanno vivendo all’interno deldelle Vallette”. Come riportano i canali del movimento No Tav alla baseprotesta vi è “la diminuzione delle ore di colloquio previste per legge, anche in videochiamata; le sei ore che ogni detenuta ha a disposizione per legge per effettuare colloqui in presenza che, sospesi per viapandemia Covid-19, sono stati sostituiti da video chiamate che però non mantengono mai il monte ore settimanale complessivo, ma al contrario lo diminuiscono se non direttamente dimezzato”. I No Tav osservano anche come “dal momento in cui il ...

