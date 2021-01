Missione in Bosnia per accertare le nostre responsabilità (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il dramma della Bosnia era tutt’altro che imprevedibile: è il frutto della scellerata gestione della rotta migratoria orientale. La commissaria agli Affari Interni dell’Ue, Ylva Johansson, ha criticato le autorità di Sarajevo per non aver assistito centinaia di migranti. Eppure, la posizione della ComMissione europea fa trasparire responsabilità tutte nostre. Dal 2018 si è assistito al tentativo di utilizzare i Paesi balcanici come «cuscinetto» per bloccare i nuovi arrivi, determinando una compressione in Macedonia, Serbia e infine in Bosnia. Così, oggi, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il dramma dellaera tutt’altro che imprevedibile: è il frutto della scellerata gestione della rotta migratoria orientale. La commissaria agli Affari Interni dell’Ue, Ylva Johansson, ha criticato le autorità di Sarajevo per non aver assistito centinaia di migranti. Eppure, la posizione della Comeuropea fa traspariretutte. Dal 2018 si è assistito al tentativo di utilizzare i Paesi balcanici come «cuscinetto» per bloccare i nuovi arrivi, determinando una compressione in Macedonia, Serbia e infine in. Così, oggi, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Missione Bosnia Migranti: missione Consiglio d'Europa in campi Bosnia - Politica - ANSAMed ANSAmed Le «riammissioni» in Slovenia sono illegittime. Condannato il Viminale

Per mesi i migranti che riuscivano ad attraversare il confine tra l’Italia e la Slovenia sono stati fermati dalle forze dell’ordine e rispediti indietro, senza dare seguito alle richieste di asilo pre ...

Migranti, il Tribunale condanna l’Italia: “Riammissioni in Slovenia illegali”

Per il Tribunale di Roma i respingimenti sulla rotta balcanica sono "in palese violazione delle norme internazionali, europee e interne" ...

Per mesi i migranti che riuscivano ad attraversare il confine tra l’Italia e la Slovenia sono stati fermati dalle forze dell’ordine e rispediti indietro, senza dare seguito alle richieste di asilo pre ...Per il Tribunale di Roma i respingimenti sulla rotta balcanica sono "in palese violazione delle norme internazionali, europee e interne" ...