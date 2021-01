Lutto per Anna Safroncik, il coinvolgente addio sui social (Di giovedì 21 gennaio 2021) Lutto per Anna Safroncik, la talentuosa attrice ha perso la sua amata nonna e ha voluto condividere il suo dolore con un post sui social. Nelle scorse ore Anna Safroncik ha condiviso con i suoi follower un post davvero commovente. La nota attrice ha infatti subito un terribile Lutto che ha molto colpito i suoi fan. L’attrice ha infatti perso la sua cara nonna alla quale a voluto dare un ultimo addio anche sui social, scegliendo poche semplici parole che hanno tuttavia la capacità di mostrare tutto il suo dolore. LEGGI ANCHE>>>Anna Safroncik, avete mai visto la mamma? La somiglianza è incredibile LEGGI ANCHE>>>Kobe Bryant, un anno dopo il Lutto: il ... Leggi su chenews (Di giovedì 21 gennaio 2021)per, la talentuosa attrice ha perso la sua amata nonna e ha voluto condividere il suo dolore con un post sui. Nelle scorse oreha condiviso con i suoi follower un post davvero commovente. La nota attrice ha infatti subito un terribileche ha molto colpito i suoi fan. L’attrice ha infatti perso la sua cara nonna alla quale a voluto dare un ultimoanche sui, scegliendo poche semplici parole che hanno tuttavia la capacità di mostrare tutto il suo dolore. LEGGI ANCHE>>>, avete mai visto la mamma? La somiglianza è incredibile LEGGI ANCHE>>>Kobe Bryant, un anno dopo il: il ...

