LIVE Biathlon, 15 km Anterselva in DIRETTA: Wierer con due errori è quarta e avvicina la “coppetta”! Domina Hauser (Di giovedì 21 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.22: Un errore di Bescond in piedi, Pidrushina con un errore è dietro a Vittozzi ma davanti ad Eckhoff. Oggi molto male le norvegesi che saranno attorno al 15/20mo posto 15.20: Al traguardo queste le prime della classe: Hauser, Dzhima, Chevalier, Dzhima, Hettich 15.17: Mironova si inserisce al settimo posto al traguardo, Hinz sbaglia l’ultimo bersaglio e uscirà dalla top five 15.15: Non riesce a salire sul podio Wierer ma è comunque quarta a 1’15” da Hauser. Buon passo avanti in coppa del Mondo per l’azzurra che si avvicina anche alla conquista della Coppa di specialità 15.14: Due errori per Gontier in piedi, Wierer non recupera su Chevalier, Dzhima chiude seconda a 43? da ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.22: Un errore di Bescond in piedi, Pidrushina con un errore è dietro a Vittozzi ma davanti ad Eckhoff. Oggi molto male le norvegesi che saranno attorno al 15/20mo posto 15.20: Al traguardo queste le prime della classe:, Dzhima, Chevalier, Dzhima, Hettich 15.17: Mironova si inserisce al settimo posto al traguardo, Hinz sbaglia l’ultimo bersaglio e uscirà dalla top five 15.15: Non riesce a salire sul podioma è comunquea 1’15” da. Buon passo avanti in coppa del Mondo per l’azzurra che sianche alla conquista della Coppa di specialità 15.14: Dueper Gontier in piedi,non recupera su Chevalier, Dzhima chiude seconda a 43? da ...

