Lavoro: al via Aula 162, progetto per aiutare chi l'ha perso a causa della pandemia

Roma, 21 gen. (Labitalia) - L'Associazione Next e Procter & Gamble lanciano il progetto "Aula 162", che prevede la realizzazione di corsi di formazione e l'inserimento lavorativo di persone in difficoltà in tutta Italia. Il progetto vede la collaborazione sul territorio di Caritas, Croce Rossa Italiana, ManpowerGroup e Fondazione Human Age Institute, partner che aiuteranno a selezionare i profili da formare e a collocarli o ricollocarli nel mercato del Lavoro. "In Italia la pandemia ha bruciato 333.000 posti di Lavoro, il tasso di disoccupazione si attesta all'8,9% e si registra un altissimo numero di Neet, ragazzi tra i 15 e i 24 anni che non cercano un Lavoro e non sono impegnati in programmi di istruzione e formazione. L'obiettivo 8 dell'Agenda ...

