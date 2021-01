Inzaghi: «Difficile commentare la sconfitta a Crotone. Ecco come sta Insigne» (Di giovedì 21 gennaio 2021) Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino: queste le sue dichiarazioni Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino. Queste le sue dichiarazioni. sconfitta CONTRO IL Crotone – «Non vediamo l’ora di scendere in campo. E’ una partita Difficile da commentare, domenica scorsa abbiamo prodotto un numero incredibile di occasioni da gol senza riuscire a passare in vantaggio nè a pareggiare successivamente. Una parentesi da chiudere quanto prima, il calendario ci offre subito l’opportunità di riscattarci ma guai a sottovalutare il Torino che, soprattutto in attacco, ha giocatori di livello assoluto». Insigne – «Dico subito che Iago Falque non può giocare dal primo minuto. Quanto a ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Filippoha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino: queste le sue dichiarazioni Filippoha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino. Queste le sue dichiarazioni.CONTRO IL– «Non vediamo l’ora di scendere in campo. E’ una partitada, domenica scorsa abbiamo prodotto un numero incredibile di occasioni da gol senza riuscire a passare in vantaggio nè a pareggiare successivamente. Una parentesi da chiudere quanto prima, il calendario ci offre subito l’opportunità di riscattarci ma guai a sottovalutare il Torino che, soprattutto in attacco, ha giocatori di livello assoluto».– «Dico subito che Iago Falque non può giocare dal primo minuto. Quanto a ...

