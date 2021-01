Inter, senti Paredes: 'Spero di rimanere a lungo al Psg' (Di giovedì 21 gennaio 2021) MILANO - L 'Inter è avvisata: smuovere Leandro Paredes da Parigi non sarà affatto facile. L'argentino classe 1994, ex di Empoli e Roma , non dà peso alle voci di mercato che lo vedono lontano dal Psg . Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 21 gennaio 2021) MILANO - L 'è avvisata: smuovere Leandroda Parigi non sarà affatto facile. L'argentino classe 1994, ex di Empoli e Roma , non dà peso alle voci di mercato che lo vedono lontano dal Psg .

sportli26181512 : Inter, senti Paredes: 'Spero di rimanere a lungo al Psg': Il regista argentino spegne le speranze nerazzurre… - mike71282 : RT @Boboj29: Ore 9 Dopo 3 anni mi telefona l'interista -si si tutto bene -Certo -Dici ? -Ma -No no -Si pero' -Non avete vinto nulla -Ca… - Boboj29 : Ore 9 Dopo 3 anni mi telefona l'interista -si si tutto bene -Certo -Dici ? -Ma -No no -Si pero' -Non avete vint… - DotMaxG72 : @SimoneMantegari @__paolo__1 @FBiasin Mah senti che la proprietà dell'Inter sia in grande difficoltà mi pare un dat… - morgans_news : @MancioPanza @Azpitarte @farted94 @Inter Shshahahahjha senti chi parla?? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter senti Inter, senti Paredes: "Spero di rimanere a lungo al Psg" Corriere dello Sport Dagli inizi allo scudetto, Beccalossi: "L'Inter è diversa e la si ama sempre"

Interessante intervista di Evaristo Beccalossi su Radio Nerazzurra. Ecco le dichiarazioni dell'ex numero 10 nerazzurro. Partiamo proprio dalle origini. Il tuo primo ricordo ...

Inter, aria di rinnovo per Lautaro Martinez

MILANO - Non è ancora tempo di annunci. Per la tanto agognata firma sul rinnovo del contratto si dovrà ancora aspettare. Ma tutti gli indizi portano a credere che Lautaro Martinez prolungherà il propr ...

Interessante intervista di Evaristo Beccalossi su Radio Nerazzurra. Ecco le dichiarazioni dell'ex numero 10 nerazzurro. Partiamo proprio dalle origini. Il tuo primo ricordo ...MILANO - Non è ancora tempo di annunci. Per la tanto agognata firma sul rinnovo del contratto si dovrà ancora aspettare. Ma tutti gli indizi portano a credere che Lautaro Martinez prolungherà il propr ...