Immortals Fenyx Rising: Disponibile l'evento crossover Blood of Zeus (Di giovedì 21 gennaio 2021) A partire da oggi, i giocatori di Immortals Fenyx Rising potranno partecipare a un evento crossover a tempo limitato ispirato alla serie "Blood of Zeus". Infatti, sarà possibile intraprendere una nuova missione e acquistare due nuovi pacchetti di armi e personaggi ispirati a Blood of Zeus. Dal 21 al 28 gennaio, nella nuova missione "Un tributo alla famiglia", i giocatori affronteranno due creature malvagie di un altro mondo: Chimera e Cerbero. Una volta completata la missione, otterranno il ciondolo dell'aquila e alcune nuove opzioni di personalizzazione del personaggio legate a "Blood of Zeus". Fidati dei tuoi istinti di cacciatore di demoni e sfida il tuo destino con il nuovo pacchetto di armi, contenente ...

