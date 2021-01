Iliad non funziona, problemi alla rete internet in tutta Italia: cosa succede (Di giovedì 21 gennaio 2021) Iliad non funziona, è l’allarme che arriva da quasi tutta Italia. Oggi, giovedì 21 gennaio, moltissimi clienti dell’operatore telefonico stanno riscontrando problemi con la connessione internet. Appare infatti impossibile, al momento, collegarsi al web, nonostante il telefono risulti collegato al 4G. I problemi sembrano relativi solo al traffico internet: nessuna pagina web e accessibile così come il sito di Iliad. Non funzionano nemmeno le app di messaggistica come Whatsapp. Nessun problema invece per quanto riguarda le altre funzioni, come chiamate e messaggi. I problemi sono stati riscontrati in tutta Italia. L'articolo proviene da ... Leggi su italiasera (Di giovedì 21 gennaio 2021)non, è l’rme che arriva da quasi. Oggi, giovedì 21 gennaio, moltissimi clienti dell’operatore telefonico stanno riscontrandocon la connessione. Appare infatti impossibile, al momento, collegarsi al web, nonostante il telefono risulti collegato al 4G. Isembrano relativi solo al traffico: nessuna pagina web e accessibile così come il sito di. Nonno nemmeno le app di messaggistica come Whatsapp. Nessun problema invece per quanto riguarda le altre funzioni, come chiamate e messaggi. Isono stati riscontrati in. L'articolo proviene da ...

