F1, Carlos Sainz: "Amo correre in condizioni di asfalto complicate. Non vedo l'ora di guidare la Ferrari" (Di giovedì 21 gennaio 2021) Siamo nel pieno della fase di preparazione al Mondiale 2021 di F1 e lo spagnolo Carlos Sainz Jr. si appresta a vivere una stagione molto particolare, al di là degli aspetti legati alla pandemia che purtroppo riguardano tutti. L'iberico, infatti, sarà al volante della Ferrari, prendendo il posto del tedesco Sebastian Vettel che da quest'annata correrà per l'Aston Martin (marchio che ha rilevato l'identificazione della Racing Point, senza però andarne a mutare la struttura organizzativa). Ebbene, per Carlos una grande chance con un marchio prestigioso, frutto di prestazioni solide con la McLaren che hanno convinto la Rossa a investire su di lui. Un pilota concreto e solito l'iberico, capace di ottenere ottimi risultati con il team di Woking e di esprimersi ad alto livello in condizioni di ...

