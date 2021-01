Domani entra in vigore il tratto mondiale contro le armi nucleari (Di giovedì 21 gennaio 2021) ATOMICA Il 22 gennaio 2021 è un giorno di festa per tutti coloro che si impegnano per la pace. A 90 giorni dalla 50ª ratifica sottoscritta dall'Honduras, entrerà in vigore il Trattato internazionale ... Leggi su gazzettadalba (Di giovedì 21 gennaio 2021) ATOMICA Il 22 gennaio 2021 è un giorno di festa per tutti coloro che si impegnano per la pace. A 90 giorni dalla 50ª ratifica sottoscritta dall'Honduras, entrerà inil Trattato internazionale ...

Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio. “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avve ...

Austria: mons. Freistetter (Ordinario militare), “il sogno di un mondo senza armi nucleari è possibile”. Domani in vigore il Trattato

L'ordinario militare austriaco, mons. Werner Freistetter, ha descritto l'entrata in vigore del Trattato internazionale sul divieto delle armi nucleari come un "segno di speranza" per un mondo libero d ...

